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İklimlendirme sanayisi sektöründen 4 ayda 2,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye iklimlendirme sanayisi, bu yılın ilk 4 ayında 182 ülkeye 2 milyar 249 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
İklimlendirme sanayisi sektöründen 4 ayda 2,2 milyar dolarlık ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin nisan ayı ihracatı 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 artarak 23 milyar 363 milyon dolar oldu. Bu rakam, en yüksek aylık ihracat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin yılın ilk 4 ayındaki ihracatı ise yüzde 21,7 artışla 83 milyar 564 milyon dolar olarak gerçekleşti.

182 ülkeye dış satım yapan Türkiye iklimlendirme sanayisi de geniş üretim ağıyla toplam ihracata 4 aylık dönemde 2 milyar 249 milyon dolarlık katkıda bulundu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışa tekabül etti.

İklimlendirme ürünlerinde geçen ay gerçekleştirilen dış satım ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 637 milyon 271 bin dolar oldu.

En çok dış satım Almanya'ya
Sektörün 4 aylık dönemde en çok ihracat yaptığı ülke, 240 milyon dolarla Almanya oldu.

Almanya'yı, sırasıyla 154 milyon dolarla İtalya, 141 milyon dolarla Birleşik Krallık, 101 milyon dolarla Fransa ve 94 milyon dolarla İspanya takip etti.

En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla Romanya, Polonya, Irak, Özbekistan ve Rusya olarak kaydedildi.

AB ülkeleri ihracatta zirvede
Türkiye iklimlendirme sanayisinin bu yılın ilk 4 ayında en çok ihracat yaptığı ülke grubu ise 1 milyar 109 milyon dolarla AB ülkeleri oldu.

Bu ülke grubunu sırasıyla 251 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 229 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri, 227 milyon dolarla Diğer Avrupa ülkeleri ve 187 milyon dolarla Afrika ülkeleri izledi.

Türkiye'nin ürettim üssü şehirleri iklimlendirme sanayisinin ihracatında da başı çekti. Bu dönemde en çok ihracat 853 milyon dolarla İstanbul'dan yapılırken, en çok ihracat yapan diğer şehirler sırasıyla 265 milyon dolarla Manisa, 219 milyon dolarla Kocaeli, 180 milyon dolarla İzmir ve 155 milyon dolarla Bursa oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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