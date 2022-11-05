İklimlendirme sektörünün 10 aylık ihracatı 5,5 milyar dolara dayandı

Türkiye iklimlendirme sanayisinin ihracatı, Ocak-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 5 milyar 496 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artış göstererek 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Ocak- Ekim dönemi ihracatı ise yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara ulaştı.

Ekimde iklimlendirme sanayisinin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artış göstererek 552 milyon dolar oldu. Sektörün 10 aylık ihracatı ise 5,5 milyar dolara yaklaştı.

Almanya sektörün en büyük ihracat pazarı

Ocak- Ekim 2022 döneminde en fazla ihracat 584 milyon dolar ile Almanya’ya yapıldı. Almanya’yı 356 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 326 milyon dolar ile İtalya, 232 milyon dolar ile Rusya takip etti.

En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Fransa, Romanya, Irak, İspanya ve Polonya oldu.

Yılın 10 ayında iklimlendirme sektöründe en fazla ihracat yapan il 2 milyar 141 milyon dolar ile İstanbul oldu.

İstanbul’u 609 milyon dolar ile Manisa, 463 milyon dolar ile Kocaeli, 449 milyon dolar ile İzmir, 408 milyon dolar ile Bursa takip etti.