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İl olmak için imza kampanyası başlattılar

Van’ın Erciş ilçesinin il olması için kurulan komisyonla imza kampanyası başlatıldı.
İl olmak için imza kampanyası başlattılar

Van’ın Erciş ilçesinin yıllardır süregelen il olma hayali bir kez daha alevlendi. Yıllardır il olmak isteyen Ercişliler birçok kez kampanya başlatmalarına rağmen il olmayan Erciş için yeniden kampanya başlattı. “İl olmak bizim de hakkımız” diyen Ercişliler komisyon kurup imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına önce programa katılan sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamları imza attı.

Programda konuşan eski Erciş Belediye Başkanı iş adamı Bülent Erdinç, “Eğer bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak mutlaka cenabı Allah’ta bizleri muvaffak edecektir. 1989 yılında o dönemde Erciş'in il olması için birçok kez birleşerek heyetler, komisyonlar kurarak Ankara’ya kadar gidip orada Erciş'imizin il olma noktasındaki talebimizi iletmiştik. O gün yaktığımız bu meşale peyderpey bugüne kadar getirdik” dedi.

Konuşmanın ardından komisyon üyelerinin isimleri yazıldı ve programa katılan sivil toplum örgütü üyeleri, muhtarlar ve iş adamları imza attı.

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