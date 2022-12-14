İlaçların fiyatlandırılmasında kullanılan euro değeri artırıldı

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, ilaçların euro değeri yüzde 36,77 oranında artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira, diğer ürünlerde ise 19,39 lira oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Koca, "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız." demişti.

Türk lirası cinsinden 1 euro değeri Aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı

Konuyla ilgili ilk adım atılarak, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair karar değişti.

Cumhurbaşkanı kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri Aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira oldu.

Temmuz ayındaki düzenlemeyle bu değerler fiyat korumalı ürünler için 27,13 lira olmuştu. Diğer ürünlerde ise 14,18 liraydı.

"Diğer adımlar da yolda, çözeceğiz kimse endişe etmesin"

Bakan Koca da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.