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İlaçlarını satan hemofili hastalarına 'Tampon' operasyonu: 40 gözaltı

Ankara ve çevre illerde, devlet tarafından ödenen hemofili (kan hastalığı) ilaçlarını fazladan yazdırıp, fason ilaç şirketlerine sattığı belirlenen 34 hemofili hastası ve ilaçları alan 6 kişi, 'Tampon' operasyonuyla gözaltına alındı.
İlaçlarını satan hemofili hastalarına 'Tampon' operasyonu: 40 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı koordineli çalışmayla kentte ve çevre illerde yaşayan 34 hemofili hastasının, ilaç bedellerinin devlet tarafından karşılanmasını istismar ederek, kendileri için reçetelenen ilaçlarını fazladan yazdırıp, komisyonculara sattığı belirlendi. Fason ilaç şirketi çalışanlarının da il il gezip, bu ilaçları toplayarak, daha fazla ilaç satılmasını ve firmalarına kazanç sağladıkları tespit edildi. Bazı hastaların ise Ankara'daki doktorların fazla yazdırıldığını anlayıp, ilaç yazmamaları üzerine farklı illerdeki hastanelere gittiği belirlendi.

KAMU ZARARI 13 MİLYON TL

Fazla yazılan ve hastalar tarafından kullanılmayan ilaçlar nedeniyle 13 milyon TL kamu zararı oluştuğu belirlendi. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası Ankara ve çevre illerde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç şebekesine şafak vakti 'Tampon' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 34 hemofili hastası ve ilaç komisyoncusu, fason ilaç şirketi çalışanı ile sahibi dahil 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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