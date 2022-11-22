İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Damadı Suat Mertoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini söyledi.

Mertoğlu, Prof. Dr. Küçük için Fatih Camisi'nde bugün ikindi vaktinde cenaze namazı kılınacağını belirtti.

Küçük, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapmıştı.

Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"İlmi ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun."

OKTAY'DAN PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında vefat eden Prof. Dr. Küçük için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Akademik ve ilmi çalışmaları ile manevi hayatımızda derin izler bırakan eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük Hocamız Hakk'a yürüdü. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum."

ERBAŞ'TAN PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Ömrünü ilime adamış, binlerce öğrencinin üzerinde emeği olan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi eski Başkanlarımızdan hadis alimi Prof. Dr. Raşit Küçük Hocamız Hakk'a yürüdü. Ailesine, öğrencilerine ve ilim camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."