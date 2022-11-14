  • BIST 4.451,86
  • Altın 1052.901
  • Dolar 18.5932
  • Euro 19.1932
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

İletişim Başkanı Altun: Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulup onlara ağır bedeller ödeteceğiz

Taksim İstiklal caddesindeki hain saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “ Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulacağımızdan ve onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
İletişim Başkanı Altun: Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulup onlara ağır bedeller ödeteceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Aziz şehrimiz İstanbul’da terör bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulacağımızdan ve onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar.

Ülkemiz geçmişte de bu türden badireler yaşadı. Her seferinde bunlara karşı koyduk. Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak.
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza, masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeyeceğinin sözünü veriyoruz.

Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye’nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler.

Bir kez daha, bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sözümüz sözdür.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'da sahte alkolden bir kişi öldü14 Kasım 2022 Pazartesi 09:32
  • Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı14 Kasım 2022 Pazartesi 08:53
  • Süleyman Soylu: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı14 Kasım 2022 Pazartesi 08:39
  • Ali Erbaş'tan başsağlığı mesajı13 Kasım 2022 Pazar 23:22
  • Zelensky'den patlamaya ilişkin Türkçe paylaşım13 Kasım 2022 Pazar 23:20
  • Pakistan'dan taziye mesajı13 Kasım 2022 Pazar 23:18
  • Meral Akşener’den Taksim’deki patlamaya ilişkin açıklama13 Kasım 2022 Pazar 23:18
  • Meloni'den başsağlığı mesajı13 Kasım 2022 Pazar 23:16
  • Miçotakis'den başsağlığı mesajı13 Kasım 2022 Pazar 23:15
  • AB'den başsağlığı mesajı13 Kasım 2022 Pazar 23:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti