İletişim Başkanı Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davanın karara bağlanmasının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin."