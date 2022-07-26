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İletişim Başkanlığının 'müşavir ve ateşe' kadrolarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki "basın müşaviri" ve "ataşe" kadroları "iletişim müşaviri" ve "iletişim ataşesi" olarak değiştirildi.
İletişim Başkanlığının 'müşavir ve ateşe' kadrolarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararnameye eklenen hükümle "basın müşaviri" unvanlı kadrolar "iletişim müşaviri" şeklinde, "ataşe" unvanlı kadrolar "iletişim ataşesi" şeklinde düzenlendi.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İletişim Başkanlığında "basın müşaviri" ve "ataşe" kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun "iletişim müşaviri" ve "iletişim ataşesi" kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak. Bu kişilerin "basın müşaviri" ve "ataşe" kadrolarında geçirdiği süreler "iletişim müşaviri" ve "iletişim ataşesi" kadrolarında geçmiş sayılacak.

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