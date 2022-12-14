Ilıkan: MHP her zaman esnafın yanında

MHP Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve beraberindeki heyet Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın’ı ziyaret etti. Ilıkan, “ MHP olarak her zaman esnafımızın yanında olduk” dedi.