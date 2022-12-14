Ilıkan: MHP her zaman esnafın yanında

Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve beraberindeki MHP’li heyet Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın’ı ziyaret etti. Görüşmede esnafın sorunlarını ve beklentileri konuşuldu. ABB MHP Grup Başkanvekili Ilıkan, “ Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman esnafımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” şeklinde açıklamalar yaptı.
Haber Merkezi/ İLKSAYFA-
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