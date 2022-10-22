'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamındaki konutların temeli 25 Ekim'de atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 bin 615 konutun temel atma töreninin 25 Ekim Salı günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Ankara Sincan Lale Meydanı'nda 25 Ekim'de yapılacak törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla 17 ile bağlanarak ilk konutların temelini atacak.

Bakan Kurum: Sosyal konut projesinde 25 Ekim'de 17 ilde temelleri atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a yaptığımız her hizmetin ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmakta

Bakan Kurum: Vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın rekor bir başvuruyla sosyal konut projesini sahiplendi

"İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasında arsalara 67 bin, iş yerlerine 20 bin başvuru yapıldı

Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde, 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım." açıklamasında bulundu.