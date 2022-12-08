İlk Evim İlk İş Yerim projesinde dördüncü etap kura takvimi belli oldu

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 30 ilde kura çekimi tamamlanarak, 62 bin 928 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kura çekimi 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak ile başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimlerinin ilk 3 etabı 30 ilde sona erdi.

Kuralarda toplamda 899 bin 814 başvurudan 62 bin 928 konutun hak sahipleri belirlendi.

İlk 3 etabın kura çekimleri 7 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Konya'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada bin 220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli vatandaş, 14 bin 495 emekli, 26 bin 422 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

7 İLDE İÇİN KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

12 Aralık itibarıyla Samsun’dan başlayacak 4. etap kura çekilişleri, 19 Aralık'a kadar devam edecek.

7 ilde 15 bin 566 hak sahibinin belli olacağı için kura çekilişlerinde illere göre dağılım ve tarihler şöyle:

12-14 Aralık 2022: Samsun 4 bin 450 konut

13 Aralık 2022: Amasya bin 150 konut

14-15 Aralık 2022: Çorum 2 bin 160 konut

15-16 Aralık 2022: Ordu 2 bin 50 konut

16-18 Aralık 2022: Sivas 2 bin 706 konut

17 Aralık 2022: Giresun bin 550 konut

19 Aralık 2022: Tokat bin 500 konut

Mart 2023’e kadar tüm konut kuralarının tamamlanması planlanıyor

Proje çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekilişlerinin Mart 2023’e kadar etaplar halinde tamamlanması ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.