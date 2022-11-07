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'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar çekildi

Ardahan'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında 250 konutun kuraları çekildi.
'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar çekildi

Ardahan'ın İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

Burada noter huzurunda ilk kurayı çeken Demir, konutların hayırlı olmasını diledi. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Togg'a da sahip olmayı hayal ettiğini ifade eden İpek, "Allah devletimizden razı olsun. Güzel bir duygu. Ev sahibi olduk. İnşallah Togg'a da sahip oluruz. Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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