İlk kadın pilotlardan Madelet Grabbe Başusta'ya THK'den onur ödülü

Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Madelet Grabbe Başusta'ya 'THK Onursal Üye Beratı' ve altın madalya verdi.

Madalet Grabbe Başusta, henüz 13 yaşındayken yaşını büyüterek 1950'li yıllarda THK Eskişehir İnönü Planör Okulu'nda eğitim görmeye başladı. Burada önce planör, ardından paraşüt ve pilot brövesini alan Başusta, daha sonra eğitmen olarak dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen onlarca kişiye eğitim verdi.



Bu süreçte disiplinli ve başarılı çalışmaları nedeniyle Paraşüt Milli Takımına seçilen Başusta, ayrıca Hava Harp Okulu'na kabul edilen ilk kadın öğrenciler arasında yer aldı. Ancak bu süreçte ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle eğitimine devam edemeyen Başusta, ardından iş hayatına atıldı.



Türkiye ilk kadın pilotlarından olan ve dünyada, planör, paraşüt ve uçaktan oluşan üç hava aracını bröve ve sertifika alarak kullanmayı başaran Başusta için 2020 yılında THK'nın Ankara'da bulunan Havacılık Müzesi'nde adına bir köşe açıldı.



Dün de THK Müze ve Paraşüt Kulesi'nde düzenlenen törenle Başusta’ya 'THK Onursal Üye Beratı' ve altın madalya verildi. Törene THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir katıldı.

'50 YIL SONRA HATIRLANABİLDİĞİNİ GÖRMÜŞ OLDUK'

Madalet Grabbe Başusta'nın eşi Hüseyin Başusta, THK'nın gösterdiği vefa karşısında mutlu olduklarını belirterek, "Madalet 21 yaşına kadar Türk Hava Kurumu'nun bütün alanlarında aşkla çalıştı.



Türk Hava Kurumu muazzam bir tören düzenlemiş, göstermiş olduğu vefa her şeyin üstünde. Kayyum heyeti başkanı Abdullah Kaya bey ve diğer kayyum heyeti üyelerimize Madalet'e yapmış olduğu 2'nci vefa duygusu için çok teşekkür ediyorum.



Vefanın İstanbul'da bir semt adı olmadığını ve bunların 50 yıl sonrada hatırlanabildiğini görmüş olduk. Bu vefayı gören ve THK emek veren pilotlar yılmadan çalışacaklardır" dedi.



THK Kayyumu Kaya ise, "Madalet hanımefendinin Türk Hava Kurumu'na verdiği katkılardan dolayı onursal üyelik ve altın madalya takdimi nedeniyle bir araya geldik. Kendisine müteşekkiriz.



Yeni gençlerimizin de Madalet hanımın izinden giderek havacılığa katılmalarını bekliyoruz. Hüseyin Bey ve Madalet Hanım'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.