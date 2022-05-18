  • BIST 2.407,60
  • Altın 932.867
  • Dolar 15.9478
  • Euro 16.7843
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

İlk kadın pilotlardan Madelet Grabbe Başusta'ya THK'den onur ödülü

Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Madelet Grabbe Başusta'ya 'THK Onursal Üye Beratı' ve altın madalya verdi.
İlk kadın pilotlardan Madelet Grabbe Başusta'ya THK'den onur ödülü

Madalet Grabbe Başusta, henüz 13 yaşındayken yaşını büyüterek 1950'li yıllarda THK Eskişehir İnönü Planör Okulu'nda eğitim görmeye başladı. Burada önce planör, ardından paraşüt ve pilot brövesini alan Başusta, daha sonra eğitmen olarak dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen onlarca kişiye eğitim verdi.

Bu süreçte disiplinli ve başarılı çalışmaları nedeniyle Paraşüt Milli Takımına seçilen Başusta, ayrıca Hava Harp Okulu'na kabul edilen ilk kadın öğrenciler arasında yer aldı. Ancak bu süreçte ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle eğitimine devam edemeyen Başusta, ardından iş hayatına atıldı.

Türkiye ilk kadın pilotlarından olan ve dünyada, planör, paraşüt ve uçaktan oluşan üç hava aracını bröve ve sertifika alarak kullanmayı başaran Başusta için 2020 yılında THK'nın Ankara'da bulunan Havacılık Müzesi'nde adına bir köşe açıldı.

Dün de THK Müze ve Paraşüt Kulesi'nde düzenlenen törenle Başusta’ya 'THK Onursal Üye Beratı' ve altın madalya verildi. Törene THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir katıldı.

'50 YIL SONRA HATIRLANABİLDİĞİNİ GÖRMÜŞ OLDUK' 
Madalet Grabbe Başusta'nın eşi Hüseyin Başusta, THK'nın gösterdiği vefa karşısında mutlu olduklarını belirterek, "Madalet 21 yaşına kadar Türk Hava Kurumu'nun bütün alanlarında aşkla çalıştı.

Türk Hava Kurumu muazzam bir tören düzenlemiş, göstermiş olduğu vefa her şeyin üstünde. Kayyum heyeti başkanı Abdullah Kaya bey ve diğer kayyum heyeti üyelerimize Madalet'e yapmış olduğu 2'nci vefa duygusu için çok teşekkür ediyorum.

Vefanın İstanbul'da bir semt adı olmadığını ve bunların 50 yıl sonrada hatırlanabildiğini görmüş olduk. Bu vefayı gören ve THK emek veren pilotlar yılmadan çalışacaklardır" dedi.

THK Kayyumu Kaya ise, "Madalet hanımefendinin Türk Hava Kurumu'na verdiği katkılardan dolayı onursal üyelik ve altın madalya takdimi nedeniyle bir araya geldik. Kendisine müteşekkiriz.

Yeni gençlerimizin de Madalet hanımın izinden giderek havacılığa katılmalarını bekliyoruz. Hüseyin Bey ve Madalet Hanım'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 16 yıldır kayıptı, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:21
  • İmamoğlu: Sözcülük makamını kaldırdım18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:18
  • Yargıtay, FETÖ'den 23 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:15
  • Togg'da parçalı denemeler başladı18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:58
  • Öğrencilere tarımı öğretmek için Ağrı'da okul arazileri bostana dönüştürülüyor18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması! Konut iddiasına tepki18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:47
  • Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı, soruşturma başlatıldı18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:56
  • Fuat Oktay'dan CHP'ye tepki: Kafa olarak ilk çağda yaşıyorlar18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:53
  • Ukrayna bilançoyu açıkladı: 28 bin 300 asker18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:52
  • AYM, Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezasını hak ihlali saydı18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti