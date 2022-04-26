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İlkay Gündoğan, Süper Lig'e yeşil ışık yaktı! İşte gönlündeki takım

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Süper Lig'de oynamak istediğini açıkladı.
İlkay Gündoğan, Süper Lig'e yeşil ışık yaktı! İşte gönlündeki takım

İngiltere Premier Lig'de bu sezon Liverpool ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Manchester City'de Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Süper Lig'de oynamak istediğini açıkladı.

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Premier Lig deviyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

SÜPER LİG'E VE MLS'E YEŞİL IŞIK!

İlkay Gündoğan, Manchester City'de emekli olmak istediğini, fakat ayrılırsa Türkiye veya ABD'ye transfer olmaya sıcak baktığını açıkladı.

Yıldız oyuncu gelecek yaz bitecek olan kontratını uzatmak istiyor, ancak şu ana kadar Manchester City yönetiminden İlkay'a yeni sözleşme teklifi gelmedi. Alman milli takımının formasını giyen Türk asıllı oyuncu, Manchester'da mutlu olmasına karşın Süper Lig'e ve MLS'e yeşil ışık yaktı.

"KİŞİSEL ANLAMDA ÇOK MUTLUYUM"

"Ama şu anda bu konu hakkında düşünmüyorum. Manchester City'deki sözleşmem 2023'e kadar devam ediyor. "Burada hem sportif, hem kişisel anlamda çok mutluyum. Kendimi City formasıyla emekli olurken hayal edebiliyorum."

BU SEZON 8 GOL VE 6 ASİST!

2016'da Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve uzun süredir Guardiola'nın vazgeçilmez isimlerinden olan İlkay, bu sezon 38 maçta 8 gol attı ve 6 asist yaptı.

Premier Lig'de bu sezon 23 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan İlkay, 6 gol ve 4 asistle takımın zirvede yer almasına önemli katkıda bulundu.

AİLECE GALATASARAY TARAFTARILAR

İlkay Gündoğan, GOAL'e verdiği röportajda kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını ve ailesinden gelen Galatasaray sempatisini anlatmıştı.

Türkiye'den Ruhr bölgesine 1973'te maden işçisi olarak göç eden dedesi, sarı kırmızılı renklere olan sevgisini önce oğluna, ardından torunu İlkay'a aşılamış.

"UEFA KUPASI FİNALİNİ DÜN GİBİ HATIRLIYORUM"

"Galatasaray maçları herkesi aynı odaya toplayan bir aile etkinliğiydi. 2000'deki UEFA Kupası finalini hala dünmüş gibi hatırlıyorum."

İlkay Gündoğan, daha önce çocukluk takımı olan Galatasaray için günün birinde forma giymek istediğini de dile getirmişti.

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