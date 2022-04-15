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İlkbaharın renkleri Alibeyköy Barajı'nda görsel şölen oluşturdu

İstanbul'a içme suyu sağlayan Alibeyköy Barajı'na güneş ışığının etkisiyle yansıyan ilkbaharın renkleri, suda güzel görüntüler oluşturdu.
İlkbaharın renkleri Alibeyköy Barajı'nda görsel şölen oluşturdu

Alibeyköy Barajı ve havzasında bulunan Güzelce Kemeri, Anadolu Ajansı tarafından hız dronuyla görüntülendi.

Baraj suyu, güneşli havayla gökyüzünün ve çevresindeki ormanlık alanların renklerine büründü. Yeşilin ve mavinin tonlarıyla renklenen suya yansıyan bulutlar da görsel şölen oluşturdu.

Alibeyköy Barajı havzasındaki yüksekliği 29,5, uzunluğu 155 metre olan Mimar Sinan eseri Güzelce Kemeri de ilkbahar tonlarına bürünen suya aksetti.

Son yağışlarla barajdaki su seviyesinin yüzde 73'ü aşmasıyla kemerin alt gözlerinin yaklaşık yarısına kadar suyla dolduğu görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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