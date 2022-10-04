İlksen Tüzün kimdir, Serkan Tüzün kimdir? Alperen Ocakları Başkanlığı görevinden neden alınmıştı?

Ankara'da önce eşi İlksen Tüzün'ü ardından kendini vuran Hakimle ilgili internette Serkan Tüzün kimdir, İlksen Tüzün kimdir, Serkan Tüzün Alperen Ocakları Başkanlığı görevinden neden alınmıştı sorularının cevabı aranıyor. Sizler için derledik:

Ankara’da evinde eşini tabancayla vurup öldüren ardından da aynı silahla intihar ederek yaşamına son veren Hakimle ilgili internette Serkan Tüzün kimdir , Alperen Ocakları Başkanlığı görevinden neden alınmıştı, İlksen Tüzün kimdir sorularının cevapları aranıyor. Serkan Tüzün kimdir, İlksen Tüzün kimdir ve diğer soruların yanıtlarını sizler için derledik:

Ankara 2 ekim akşamı şok bir haberle sarsıldı. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Hakim Serkan Tüzün, 2 ekim gecesi Etimesgut’taki evinde önce eşi İlksen Tüzün ’ü başından tabancayla vurarak öldürdüğü ardından da aynı silahla kendisini öldürdü. Tüzün çiftinin 3 çocuğunun olduğu, olay esnasında onların da evde bulundukları ve korkuyla üst kata çıkarak hayatta kaldığı ifade edildi.

EŞİNİN ANNESİNDEN ŞOK SÖZLER

Olayın hemen ardından Hakim eşi Serkan Tüzün tarafından vurularak öldürülen eş İlksen Tüzün’ün annesinden şok iddialar geldi.

İlksen Tüzün’ün annesi damadı Hakim Serkan Tüzün’ün kızına şiddet uyguladığını iddia ederek “İçti içti zulüm etti” ifadesini kullandı.

Acılı anne, torunlarının damadının ailesine değil, kendisine verilmesini isterken şunları kaydetti: "Benim torunlarımı onlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip işkence ediyordu. Yedi benim çocuğumu. Bize 12 yıldır göstermedi. Bizimle konuşurken telefonlarını dinliyordu, çocuğumun derdini bilemedim. Ben çocuğumun yanında olamadım. Çocuklarıyla tehdit etti. ‘Çocuklarını göstermem, iftira ederim, sosyal medyada rezil ederim’ dedi. Ölümüne geldim ben. Benim torunlarımı bunlara bırakmayın. Bu evde hapsetti, 12 yıldır sokağa çıkarmadı. İçti içti, zulüm etti. Sürekli kavga ediyorlardı. Adam kıskançlığından kapı dışarı çıkarmıyordu. Hastaydı. ‘Tedavi ol’ dedim. O da ‘Ben hasta değilim’ dedi, kabul etmedi. Kızım ev hanımıydı. Kaymakamlık sınavına hazırlanıyordu. Çocuklarını alabilmek için bunun zulmüne katlanıyordu.”

SERKAN TÜZÜN KİMDİR?

Peki Serkan Tüzün kimdir? Serkan Tüzün, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Serkan Tüzün, daha önce BBP ’ye yakınlığı ile bilinen Alperen Ocakları’nın Genel Başkanlığı görevinde bulunmasıyla biliniyor.

2014 SEÇİMLERİ İLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Peki Alperen Ocakları Başkanlığı görevinden neden alınmıştı?

Alperen Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir isim olan Serkan Tüzün, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ters düşünce görevden alınmıştı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici , Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP ile CHP’nin ortak adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu ’nu destekleme kararı aldıklarını açıklamış, dönemin Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan Tüzün buna uymayacaklarını ilan etmişti. Bu tartışmaların ardından Destici, Serkan Tüzün’ün görevden alındığını açıklamıştı.

Alperen Ocakları Genel Başkanlığı görevinden alındıktan sonra hakim olan Serkan Tüzün, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapmış, son yapılan görevlendirmeyle de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştı.

İLKSEN TÜZÜN KİMDİR?

Bu arada İlksen Tüzün'ün de Serkan Tüzün gibi hukukçu olduğu, hakimlik sınavlarına hazırlandığı öne sürüldü.

ALPEREN OCAKLARI'NDAN SERKAN TÜZÜN AÇIKLAMASI

Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı , olay üzerinden Alperen Ocakları'nın hedef alınmasına tepki gösterdi. Bağcı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"03.10.2022 tarihinde meydana gelen elim hadise milletimizi olduğu gibi, camiamızı da derinden üzmüştür.

Bir ailenin yok olduğu üç evladın hem annesiz hem babasız kaldığı vicdanları kahreden hadisede hayatını kaybedenlere rahmet dilemek evlatların ve ailelerin acısını paylaşmak yerine Alperen Ocakları’nın kurumsal kimliğine saldırmayı tercih edenleri milletin vicdanına havale ediyoruz.

Yaşanan olayı “Cennet annelerin ayakları altındadır, Kadınlar size Allah’ın emanetidir.” Hadis-i şeriflerini kendilerine şiar edinen Alperenlerin kabullenmesi mümkün değildir.

Doğru kimden gelirse gelsin “doğru”, yanlış kimden gelirse gelsin “yanlış” demeyi Muhsin Başkan’dan öğrenmiş Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz.

Geçmiş dönem Alperen Ocakları Genel Başkanlığı yapmış ve 2014 yılında Alperen Ocakları Genel Başkanlığı görevinden alınmış, Serkan TÜZÜN ve eşinin hayatını kaybettiği olayla ilgili “KASITLI” olarak Vakfımızın kurumsal kimliğine saldırı girişimlerini de fazlasıyla manidar bulmaktayız. Hayatını Kaybeden Serkan TÜZÜN’ün görevden alındıktan sonra; sosyal, siyasi ve mesleki hayatında Vakfımızın ve camiamızın herhangi bir rolü bulunmamaktadır.

Yaşanan bu elim hadisede hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve en önemlisi de geride kalan evlatlarına başsağlığı dileriz."