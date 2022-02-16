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İller Bankası Kaman Savcılıbüyükoba’ya bisiklet yolu yaptırıyor

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Kırşehir Kaman’ın plajı ile ünlü köyü Savcılıbüyükoba’ya bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu yaptırıyor.
İller Bankası Kaman Savcılıbüyükoba’ya bisiklet yolu yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Kırşehir Kaman’ın plajı ile ünlü köyü Savcılıbüyükoba’ya bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu yaptırıyor. 

Kaman (Kırşehir) Savcılıbüyükoba Köyü Sahil Şeridi Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Yapım İşi yapım işi için ihaleye çıkıldı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.03.2022

İlanın detayları için TIKLAYIN

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