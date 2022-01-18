İllerden peş peşe tatil haberleri geliyor! Gözler İstanbul'da!

Kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle bazı illerde okullar tatil dildi. Gözler, yoğun kar yağışı beklenen İstanbul'a çevrildi.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdun büyük kesiminde kuvvetli kar görülecek. İstanbul'da da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü bir hafta sürecek yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul'da eğitim gören öğrenciler gözünü valiliğin vereceği karara çevirdi.

İşte tatil kararı alınan illerimiz;

GAZİANTEP

Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklentisi üzerine eğitime yarın ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, sabahtan itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

Gül, açıklamasında, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak Salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

ARTVİN

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.

TRABZON

Trabzon'da il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

BOLU

Bolu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.

Bolu’da, gece saatlerinde başlaması ve yarın gün boyu etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 18 Ocak 2022 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

GİRESUN

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle bir ilçede tüm okullarda, merkez ve 6 ilçede ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verileceği kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Devrekani ilçesi genelinde, Küre ilçesinde iki okul hariç ve Bozkurt ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği ve olumsuzlukla karşılaşmamak için eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise YİBO ve Çaybükü Yayla İlkokulu hariç ilçedeki diğer okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bozkurt ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

KARABÜK

Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma riskine karşı Eflani Ovacık ilçelerinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı günü ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve sabah saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Elani ve Ovacık ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği, Salı günü kent genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verdiğini duyurdu.

Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı yapılan kentler arasında yer alan Adıyaman'da olumsuzluk yaşanmaması için Valilik, ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün (Salı) ara verildiği duyurdu.

ORDU

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş ilçesinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

UŞAK

Uşak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada hava şartları ve meteorolojik veriler dikkate alınarak bugün il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

DÜZCE

Düzce’nin Yığılca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 18 Ocak Salı günü tatil edildi.

Düzce Valiliği Yığılca’da okulların bugün kar nedeniyle tatil edildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 18 Ocak 2022 Salı günü Yığılca ilçemizde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Yığılca ilçesinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak” denildi.

SİNOP

Sinop'un bazı ilçelerinde, kar ve buzlanma nedeniyle bugün taşımalı eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe ile Erfelek, Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması da istendi.