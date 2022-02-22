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İmalatta kapasite kullanımı azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesine geriledi.
İmalatta kapasite kullanımı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.718 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya kıyasla 1 puan azalışla yüzde 76,6'ya indi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,8 puan düşüşle yüzde 77,2 düzeyinde gerçekleşti.

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