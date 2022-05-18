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İmamoğlu: Sözcülük makamını kaldırdım

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor" dedi.
İmamoğlu: Sözcülük makamını kaldırdım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de Florya Atatürk Kent Ormanı'nda inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Çalışanlarla kahvaltıda bir araya gelen İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SÖZCÜLÜK MAKAMINI KALDIRDIM"

İBB Sözcülüğünün kaldırılmasına ilişkin çıkan haberlerle ilgili yöneltilen soruya İmamoğlu, "Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşım. Başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Ama şu an gördüğüm ortamda sözcülük makamının birtakım verdiği sonuçlardan dolayı ve toplumun da buna gösterdiği refleksten ve bazen de ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda bir dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok.  Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor" diye yanıtladı.  

"DOĞRU BİR KARARIN ALINMASINA İNANMAK İSTİYORUM"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanması ve kendisine açılan da bir davanın sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu," Ben hukuka güvenmek, inanmak memleketin adalet sistemine her şeye rağmen alınan bir takım hukuksuz kararlara rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum. Onu yaşamak istiyorum. Yani uydurma bir süreçle aynen, yani havalimanını o kıran tavır hukuku da katır kutur kıran, yok eden tavrın sona ermesini istiyorum. Temennim bu. Göreceğiz. Ama yani bunların hepsi artık ülkemizde bu süreçte doğal hale geldi." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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