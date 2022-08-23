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'İman Ayetleri Hat Sergisi' Konya'da

Kur'an-ı Kerim'deki "Ey İman edenler" hitabıyla başlayan ayetlerden hazırlanan 12 adet hat sanatından oluşan eserler, Türkiye'de 5 il gezdi. 13 hat sanatçısının eserlerinden oluşan serginin son durağı Konya oldu.
'İman Ayetleri Hat Sergisi' Konya'da

‘2022 Albayrak Hat Takvimi’ sergisi, Konya'da Tantavi Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 13 ayrı seçkin hattatın gelenekseli ve moderni harmanlayarak hazırladığı eserlerde, Kur’an-ı Kerim’deki “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetler yer alıyor. Serginin açılışında konuşan Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, hat sanatının İslam kültürü ve medeniyetinin çok güzel bir yansıması olduğuna işaret ederek, bu sanatın bugün de değerli sanatçılar tarafından yaşatılmaya devam ettiğini söyledi.


 

KÜLTÜR VE SANAT DAMARLARIMIZDAKİ KAN KADAR İHTİYAÇTIR


 

Bolat, "Biz Albayrak grubu olarak, hizmet sektöründe, sanayi ve tarımda önemli yatırımları olan ve Türkiye'mizin kalkınması için büyük bir azim ve şevk ile güçlendirmeye çalışan bir grubuz. Ekonomi ve sanayi ile uğraşırken sanatı da ihmal etmemeye gayret ediyoruz. Toplumlar için kültür ve sanat damarlarımızdaki kan kadar ihtiyaçtır. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri içerisinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Türk-İslam sanatının gelişmesi için yayınlarımıza sanat eserlerimizle birlikte katkıda bulunmaya gayret ediyoruz" dedi.


 

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esat Sivri ise “Sanatseverler için oluşturulan sergi, bundan önce Balıkesir, İstanbul ve Erzurum'u dolaştı. Son durağımız olarak da Konya'da buluştuk. On binlerce kilometre kat ettik. Binlerce insanla buluştuk. Önemli olan eserlerin erişilebilir olması" şeklinde konuştu.


 

Sergi, 13 Eylül'e kadar Tantavi Kültür Merkezinde ziyaretçilere açık olacak.

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