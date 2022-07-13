  • BIST 2.434,02
  • Altın 963.158
  • Dolar 17.3568
  • Euro 17.4675
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini bir kez daha düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde bir kez daha düşüşe giderek 2022 yılı beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve 2023 için yüzde 1,7'den yüzde 1'e indirdi.
IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini bir kez daha düşürdü

IMF'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonun tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada ABD'nin, Kovid-19 salgınının neden olduğu şoktan hızla toparlandığı kaydedildi.

Talebin hızla toparlanmasının, artan enerji fiyatlarının ve devam eden küresel arz kesintilerinin enflasyonda önemli bir ivmeye yol açtığına işaret edilen açıklamada, ücret ve fiyat baskılarının geniş tabanlı olduğu ve ekonomide hızla yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3 ve gelecek yıl yüzde 1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, haziran ayında paylaştığı 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularında, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a ve 2023 için tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye indirmişti.

Açıklamada, ülke ekonomisinin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 0,8'den yüzde 1,2'ye ve 2025 yılı tahmininin yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıkarıldığı aktarıldı.

IMF'nin açıklamasında, ABD ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarında da sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OPEC: Küresel petrol üretimi haziranda arttı12 Temmuz 2022 Salı 15:01
  • Siirt fıstığı ilk kez İspanya ve İtalya'ya ihraç edilecek12 Temmuz 2022 Salı 13:35
  • Antalya turizminde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor12 Temmuz 2022 Salı 13:33
  • Karadeniz'den Türk somonu ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 77 arttı12 Temmuz 2022 Salı 13:08
  • IEA Başkanı Birol: Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı12 Temmuz 2022 Salı 12:13
  • Shell dev LNG tesisi Prelude'den sevkiyatları durdurdu12 Temmuz 2022 Salı 10:36
  • Beyaz Saray haziran enflasyonunun yüksek gelmesini bekliyor12 Temmuz 2022 Salı 10:35
  • Brent petrolün varil fiyatı 105,22 dolar12 Temmuz 2022 Salı 10:33
  • Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 6 ayda 5,4 milyar dolarlık rekor ihracat09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:19
  • BDDK'den ticari kredilere ilişkin yeni karar08 Temmuz 2022 Cuma 14:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti