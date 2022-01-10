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IMF: Gelişmekte olan ekonomiler, Fed'in faiz artışına karşı hazırlık yapmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmekte olan ekonomilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına karşı hazırlık yapması gerektiğini belirtti.
IMF: Gelişmekte olan ekonomiler, Fed'in faiz artışına karşı hazırlık yapmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmekte olan ekonomilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına karşı hazırlık yapması gerektiğini belirtti.

IMF yöneticileri Stephan Danninger, Kenneth Kang ve Helena Poirson, Fed'in para politikasını sıkılaştırmasına ilişkin ortak bir blog yazısı kaleme aldı.

Yazıda, Fed'in beklenenden daha hızlı hareket etmesinin finansal piyasaları sarsabileceği, yurt dışında sermaye çıkışları ve para biriminin değer kaybetmesini tetikleyebileceği belirtildi.

ABD ekonomik büyümesinin devam etmesinin beklendiği aktarılan yazıda, ABD'de enflasyonun yılın ilerleyen aylarında ılımlı bir şekilde düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Yazıda, ABD'de para politikasının kademeli olarak sıkılaştırılmasının gelişmekte olan piyasalar üzerinde çok az etkisi olacağı belirtilerek, gelişmekte olan ekonomiler için Fed'in beklenenden daha hızlı faiz artırımları ve artan Kovid-19 vakalarının oluşturduğu risklere işaret edildi. Yazıda, "Gelişmekte olan ekonomiler, olası ekonomik türbülans nöbetlerine hazırlanmalı." denildi.

Fed'in daha hızlı faiz artışının finansal piyasaları sarsabileceği ve küresel olarak finansal koşulları sıkılaştırabileceği aktarılan yazıda, "Bu gelişmeler, ABD talebinin ve ticaretinin yavaşlamasına neden olabilir. Aynı zamanda gelişmekte olan piyasalarda sermaye çıkışlarına ve para biriminin değer kaybetmesine yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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