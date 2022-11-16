İmzalar atıldı, resmen açıklandı! İşte Alex de Souza'nın yeni takımı

Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, teknik direktör için Alex de Souza ile anlaştıklarını duyurdu.

Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Alex de Souza'nın yeni kulübünde yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Paulo Cavalcanti oldu. Avai Kulübü, Alex de Souza'ya 22 Kasım'da bir imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.

"Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi"

Fenerbahçe'nin efsanesi, yeni kulübü Avai ile ilgili açıklamalarda bulundu. Brezilyalı genç teknik adam "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." ifadelerini kullandı.