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Inaki Pena, Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı.
Inaki Pena, Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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