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İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta partisinin il binasının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'de gittiği her şehirde pahalılıktan bahsedildiğini söyledi.
İnce, Kahramanmaraş'ta il binasının açılışına katıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasının açılışına katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Açılış öncesi basın toplantısı düzenleyen İnce, gerçekleştirdiği yurt gezileri ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Türkiye'de gittiği tüm şehirlerde pahalılık ile yoksulluğun konuşulduğunu belirterek, iktidarı eleştiren İnce, "Önlem alın, üretim seferberliği başlatın, saksıları dahi ekelim diyoruz, Gecikmiş ve hiçbir işe yaramayan önlemler alıyorlar. Türkiye'de tarımda 4 milyar litre mazot kullanılıyor. Hesap yapıyorum, hesaplarımın hiçbiri tutmuyor. Mazota 1 lira daha zam geldi hesabı yeniden yap. Sabah yapmıştım hesabı, uçakta telefon da kapalı, yolda da bakamadım. Hesap şaşmıştır yine kesin. 20 liranın üstüne çıktı, 25'e doğru gidiyor. 10 lirasını devlet karşılasa 4 milyar litre mazotta 40 milyar lira yapar. 40 milyarı 15'e, dolara bölsen 3 milyar dolar bile yapmaz" diye konuştu.

Muharrem İnce basın açıklamasının ardından parti binasının açılışını gerçekleştirdi. Bir süre partililerle sohbet eden İnce, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

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