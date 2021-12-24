  • BIST 1.891,28
  • Altın 681.95049
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -14 °C
»

İncirli’ye yeni nesil pazar

Keçiören Belediyesi, İncirli Mahallesi’nde yer alan pazar alanının üstünü kapatarak modern yeni nesil bir semt pazarı inşa etmeye başladı.
İncirli’ye yeni nesil pazar

Başkan Altınok, “Semt pazarlarımızdaki düzen ve disiplin birçok belediye tarafından örnek alınmış, bu hizmetimiz Türkiye’de ‘bir numara’ olarak gösterilmiştir. İncirli Mahallemize inşa ettiğimiz üstü kapalı yeni nesil semt pazarımızda ısıtma ve soğutma sistemi de yer alacak. Burayı en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız.” dedi.

İncirli Kapalı Semt Pazarı etrafında yürütülecek peyzaj çalışmasıyla buranın modern bir alışveriş noktası olacağını da söyleyen Altınok şu bilgiyi paylaştı:

“İlçemizdeki semt pazarı alanlarının üstünü kapatmak ve düzenli hale getirmek için yeni projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Yeni nesil kapalı semt pazarlarımızın birçoğuna ısıtma ve soğutma sistemi kurarak vatandaşımızın yazın serin kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. İncirli Semt Pazarımızın üstüne kuracağımız güneş enerjisi sistemiyle yenilenebilir enerjiden faydalanacağız. Burası kendi enerjisini kendi üreten örnek bir tesis olacak. Semt pazarımızda aynı zamanda zabıta noktası, lavabolar ve mescit de yer alacak.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıraathane ve kütüphaneler ilgi odağı oldu24 Aralık 2021 Cuma 00:08
  • Usta Eller Pursaklar’da Yetişiyor24 Aralık 2021 Cuma 00:07
  • Personele etkili iletişim semineri24 Aralık 2021 Cuma 00:06
  • Mamaklı gençler satranç turnuvasında boy gösterecek24 Aralık 2021 Cuma 00:05
  • Sabahları çay ve çorbalar Mamak Belediyesi’nden24 Aralık 2021 Cuma 00:04
  • Olimpiyat standartlarında buz pateni pisti yapılıyor24 Aralık 2021 Cuma 00:03
  • Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 155 ton evsel atık toplandı24 Aralık 2021 Cuma 00:02
  • Altın Eller Kadın Kooperatifi sayesinde 350 kadının hayatı değişti24 Aralık 2021 Cuma 00:01
  • Mamak Belediyesi, öğrenci evlerinin internet ve doğal gaz ücretlerini karşılayacak23 Aralık 2021 Perşembe 12:42
  • Mamak Belediyesi'den örnek hareket23 Aralık 2021 Perşembe 12:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti