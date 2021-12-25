İndirim çağrısına akla ziyan yanıt: Fiyatların düşmesi zaman alacakmış

Dolar kurundaki düşüşle birlikte birçok kurum ve kuruluştan indirim çağrıları peş peşe gelirken Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç'tan akla ziyan bir açıklama geldi. Aykaç, "Fiyatların düşmesi zaman alacak gibi duruyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin piyasalara olumlu yansıması ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışının kaydedilmesinin ardından birçok kesimden indirim çağrıları gelmeye başladı. Birçok firma düşüşün etkisin hemen fiyatlara yansıtırken bazı kesimlerden de aksi yönde açıklamalar geliyor. Sosyal medyada, ülke genelindeki zincir marketlere etiketlerini kurdaki düşüşe paralel indirmesi çağrısı yapılırken, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, süreç ile ilgili olarak dalga geçer gibi bir açıklama yaptı. Aykaç, açıklamasında "Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM BAŞLADI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un önceki gün yaptığı “Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek” yönündeki açıklamasının ardından bakanlık birimleri 81 ilde sahaya indi. Denetimler 81 ilde eş zamanlı olarak başladı.

FİYATLARIN DÜŞMESİ ZAMAN ALACAKMIŞ

GPD Başkanı Aykaç konuyla ilgili Hürriyet'e konuştu. Fiyatların yön değiştirmesinin zaman alacağını belirten Aykaç, “Kurdaki düşüş memnuniyet verici. Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” dedi.

HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ

Meselenin herkesin gündeminde olması gerektiğini ve asıl sorunun tedarik olduğunu anlatan Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir çok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi. Vatandaşın ihtiyacını kesintiye uğratmamak için biz perakendeciler çok gayret ediyoruz ilgili herkesten destek bekliyoruz."

"GEREKEN ADIMLAR NEYSE ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında "Vicdan sahibi olan bütün marketler, zincir marketler, süper marketler, hepsi de çıkarken fiyatları, etiketleri ona göre değiştirdiyseler inerken de aynı hızla bu etiketleri değiştirmeleri lazım" diyerek uyarılarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Gerek Hazine ve Maliye, gerekse Ticaret Bakanımıza, hatta Tarım Bakanlığımıza bu talimatları verdik. Kontrollerimizi sıklaştıracak ve bunlara asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla vicdan sahibi olan bütün marketler, zincir marketler, süper marketler, hepsi de çıkarken fiyatları, etiketleri ona göre değiştirdiyseler inerken de aynı hızla bu etiketleri değiştirmeleri lazım. Aksi takdirde, atılması gereken adımlar neyse atacağız. Çünkü burada garip gureba, fakir fukara ezilmeyecek. Fiyat artışlarıyla insanımızın huzurunu kaçıranlara müsaade etmeyeceğiz. Serbest piyasayı bozucu, arz-talep dengesiyle açıklanamayacak fiyat artışlarını devlet olarak yakından takip ediyoruz. Tedarik zincirinin tüm halkasını inceliyoruz. Özellikle sebze-meyve fiyatlarına yönelik 9 büyükşehrimizde 10 toptancı halimizde denetimler gerçekleştirildi.

"FIRSATÇILARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Rekabet Kurumu'nun bazı somut tespitler üzerine kesmiş olduğu cezalar var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımızca perakende satış noktaları başta olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarına yönelik bugüne kadar 100 bine yakın ürün denetlendi. Yapılan inceleme sonucunda fahiş fiyat uyguladığı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen firmalara da en ağır idari para cezaları veriliyor. Buradan üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır. Döviz kurundaki düşüşleri fiyatlara yansıtmayanlara gereken yaptırımları uygulayacağımızı söylemek istiyorum. Buradan üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır. Döviz kurundaki düşüşleri fiyatlara yansıtmayanlara gereken yaptırımları uygulayacağımızı söylemek istiyorum. Stokçuluk yapanlara yönelik cezaların arttırılması konusunda çalışmalar şu anda Meclis'te tamamlanmak üzere. Bu alanda da tedbirlerimizi arttırmış olacağız. Kur ve küresel emtia fiyatlarındaki artış bahanesiyle fahiş fiyat artışı yapmak açıkça fırsatçılıktır.

İNDİRİM YAPAN FİRMALAR AÇIKLANDI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet etmişti. MÜSİAD indirim yapan firmaları sosyal medya hesabından duyurdu.