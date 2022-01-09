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İnegöl'de patates yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patates yüklü kamyonun devrildi. Kazada sürücü Ali Toprakçı (57) yaralanırken, patates çuvalları yola saçıldı.
İnegöl'de patates yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Hamamlı ile Ortaköy mahallelerinin arasındaki yolda meydana geldi. Ali Toprakçı yönetimindeki 16 KZ 575 plakalı patates yüklü kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatarak sürüklenen kamyonun kasasındaki patates çuvalları ise yol kenarındaki tarlaya saçıldı. Kazayı gören sürücüler bir yandan yaralı sürücü Ali Toprakçı'nın yardımına koşarken, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Toprakçı'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Tarlaya saçılan patates çuvalları başka bir kamyona aktarılırken, devrilen kamyon ise çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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