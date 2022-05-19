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İnekli protestocunun kaçak ahırının yıkımında olay çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen hafta yıkım tebligatı çıkınca ineğiyle belediye önüne gidip protesto eden Bayram Yazıcı’nın kaçak ahırı, yıkıldı. Yıkım sırasında olaylar çıktı, aile ekiplere saldırdı.
İnekli protestocunun kaçak ahırının yıkımında olay çıktı

Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi'nde kaçak yaptığı ahırın yıkım tebligatını alan Bayram Yazıcı, geçen hafta cuma günü ineğiyle belediye önüne gidip, eylem yaptı. Kaçak ahırın yıkımı için dün belediye ekipleri, iş makineleriyle adrese gitti. Jandarma güvenlik önlemi alırken, Yazıcı ailesi, ekipleri engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yazıcı'nın üzerine benzin döküp kendisini yakacağını söyleyen oğlu Ümit Yazıcı’ya ekipler müdahale etti. Bayram Yazıcı’nın eşi de bir belediye personeline tokat attı.

Bir süre ekiplere direnen, jandarma ekiplerinin çabasıyla eylemlerine son veren aile, yıkımı gözyaşları içinde izledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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