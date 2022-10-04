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İnfiale neden olmuştu: Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakan iki kişi için karar verildi

İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan iki kişi tutuklandı.
İnfiale neden olmuştu: Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakan iki kişi için karar verildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde çekilen ve tepkiyle karşılanan görüntüler sosyal medyanın gündeminde.

26 Eylül'de sosyal medyada paylaşılan görüntüde, iki kişinin rakı içtikleri masada Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktığı görüldü.

Bir evde çekildiği anlaşılan video kaydında, içki sofrasında oturan bir kişi dini değerlerle hakaret ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'i yakıp ateşe veriyor. O anları kaydeden kişinin de İslam'a hakaret ettiği duyuluyor.


TUTUKLANDILAR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" ifadelerini kullandı.

Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli tutuklandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kuran'ı yırtan kişinin B.Ç., kameraya alan kişinin ise M.A.D. olduğu belirlendi. B.Ç. ve M.A.D., Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

"ALKOLLÜYDÜK, HATIRLAMIYORUZ"

Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

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