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ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta başlıyor

Haftanın açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)

12 Mart Cumartesi:

13.00 Semt77 Yalovaspor-Galatasaray Nef (90. Yıl)

15.30 Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom (TOFAŞ)

20.15 Aliağa Petkim-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Enka)

13 Mart Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Karataş Şahinbey)

15.30 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

Kaynak: Haber Kaynağı
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