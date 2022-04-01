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ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 26. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 25. hafta maçlarıyla devam edilecek.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi
Bugün:

20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

Yarın:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (Enka)

18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

3 Nisan Pazar:

15.30 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)

20.15 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:

14.00 Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray (Elazığ İl Özel İdare)

17.00 Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Ülker Spor ve Etkinlik)

3 Nisan Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Antalya 07 Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Hatayspor (Kocaeli Atatürk)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:

15.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kepez Turgut Özal)

Yarın:

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Tarık Almış)

15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)

3 Nisan Pazar:

14.00 Fethiye Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.45 Sigortam.net-TED Ankara Kolejliler (Cebeci)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Kurtdereli)

18.00 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)

Kaynak: Haber Kaynağı
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