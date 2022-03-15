  • BIST 2.085,30
  • Altın 919.061
  • Dolar 14.7916
  • Euro 16.2892
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -3 °C
»

İngiliz istihbaratı: Putin’in 14 gün daha savaşacak gücü var

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 20'nci gününde İngiliz istihbarat kaynaklarından çarpıcı bir iddia geldi. İddiaya göre Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişine 10 ile 14 gün daha devam edebilecek gücü var.
İngiliz istihbaratı: Putin’in 14 gün daha savaşacak gücü var

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ederken İngiliz istihbarat kaynaklarından çarpıcı bir iddia geldi…

İngiliz güvenlik kaynakları, Rus ordusunun tam kapasite ile savaşabilecek 10 ile 14 günü kaldığını aktardı. Son dönemde Harkov başta olmak üzere birçok şehre çok daha sert saldırılarda bulunan ve sivilleri hedef almakla suçlanan Rusya’nın gücünün azalmaya başladığı öne sürüldü.

Rusya’nın hem Ukrayna içinde direnişle karşılaşması hem de başta ABD ve AB olmak üzere batı ülkelerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte savaşın uzadığı belirtilirken Moskova’nın planların gerisinde kaldığı da belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Babasının yerine geldi: Türkmenistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu15 Mart 2022 Salı 10:36
  • Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 485 yerleşim biriminin yolu kapandı15 Mart 2022 Salı 10:36
  • Bursa'nın içme suyu barajlarında doluluk arttı15 Mart 2022 Salı 10:35
  • Önce hayata, sonra hastalarına, 14 Mart'ta da çok sevdiği müziğe döndü15 Mart 2022 Salı 10:21
  • Muşlu mobilyacı, kardan koltuk takımı yaptı15 Mart 2022 Salı 10:20
  • Konut satışları Şubat ayında arttı15 Mart 2022 Salı 10:13
  • İngiliz istihbaratı: Putin’in 14 gün daha savaşacak gücü var15 Mart 2022 Salı 10:10
  • Rus hava yolu şirketleri kiralık uçakları Rusya'da tescil edebilecek15 Mart 2022 Salı 09:54
  • FOX News muhabiri Ukrayna'daki çatışmalarda yaralandı15 Mart 2022 Salı 09:54
  • Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü15 Mart 2022 Salı 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti