  • BIST 2.189,48
  • Altın 925.67
  • Dolar 14.8255
  • Euro 16.3158
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

İngiliz Middle East Eye: Türkiye, Ukrayna savaşında kilit konumda

Maltepe'de 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk, 3 kişi kurtarıldı.
İngiliz Middle East Eye: Türkiye, Ukrayna savaşında kilit konumda

İstanbul Maltepe'de Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  

MAHSUR KALAN 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI  

Haber verilmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan daireye müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, üst katlarda mahsur kalan bir kadın, "Oğlum daire de mahsur kaldı. Ne olur onu da kurtarın" dediği kameralara yansıdı. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 3 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın da herhangi yaralı veya can kaybı yaşanmazken dairede maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor. 

Çevre sakini Murat Öztürk, "Dışarıdan sesleri duyduk. Camdan baktığımızda gördük yangını. Bir yardımız olur mu diye geldik. Üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüketicilerin korunmasını öngören kanun teklifinin ilk bölümü kabul edildi24 Mart 2022 Perşembe 09:41
  • Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: Yaralılar var24 Mart 2022 Perşembe 09:35
  • İngiliz Middle East Eye: Türkiye, Ukrayna savaşında kilit konumda24 Mart 2022 Perşembe 09:34
  • Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bıraktı24 Mart 2022 Perşembe 09:34
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Mart 2022 Perşembe 09:33
  • İngiliz Middle East Eye: Türkiye, Ukrayna savaşında kilit konumda24 Mart 2022 Perşembe 09:33
  • Ağrı-Erzurum kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı24 Mart 2022 Perşembe 09:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da24 Mart 2022 Perşembe 09:32
  • Cansuyu, bu Ramazan ayında da hayırseverlerin emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştıracak24 Mart 2022 Perşembe 00:26
  • Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetini kabul etti23 Mart 2022 Çarşamba 22:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti