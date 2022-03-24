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İngiliz Middle East Eye: Türkiye, Ukrayna savaşında kilit konumda

Ankara'nın Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması konusunda kilit öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı.
İngiliz Middle East Eye: Türkiye, Ukrayna savaşında kilit konumda

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında saldırılara başlamasının ardından Türkiye, ateşkesin sağlanabilmesi için ilk günden itibaren yoğun bir diplomasi yürütüyor.

Antalya'da Rusya ile Ukrayna arasında dışişleri bakanları düzeyinde kritik bir zirve gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünya liderleriyle görüşmelerde bulundu.

TÜRKİYE BÜYÜK BÖLGESEL BİR AKTÖR

Londra merkezli Middle East Eye internet sitesi, Ankara'nın her iki ülkeyle derin stratejik bağlara sahip olduğunu ve devam eden çatışmada kendini arabulucu olarak konumlandırdığını yazdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye, arabulucu olabilir mi?
Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye, arabulucu olabilir mi?

"Rusya-Ukrayna savaşı: Türkiye arabulucu olabilir mi?" başlıklı analizde, savaşın büyümeye başladığı bir dönemde büyük bölgesel bir aktör ve aynı zamanda NATO üyesi olan Türkiye'nin öneminin arttığı kaydedildi.

BARIŞ İÇİN KİLİT KONUMDA

Yazıda, "Türkiye, barışın yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak için kilit bir konumda." denildi.

Türkiye'nin Rusya'nın saldırılarına açıkça karşı çıktığı, ancak Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlara dahil olmadığı anımsatıldı. Bu dikkatli politikanın, Rusya ile ilişkileri riske atmadan Ankara'ya arabuluculuk için diplomatik girişimlerde bulunma alanı açtığına işaret edildi.

KİEV VE MOSKOVA İLE DERİN İLİŞKİLERİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkesinin hem Kiev hem de Moskova ile derin ekonomik ve stratejik ilişkilerine vurgu yaptığı, her iki ülkeden de vazgeçmelerinin söz konusu olmayacağına dikkat çektiği aktarıldı.

BATI'NIN KRİZİNE YAKLAŞIMINA TEPKİ

Erdoğan'ın Karadeniz'de ateşkesin sağlanması için çağrılarda bulunduğu, aynı zamanda Batı'nın krize yaklaşımına da tepki gösterdiği ifade edildi.

Öte yandan Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'lardan satın aldığı notuna yer verildi.

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