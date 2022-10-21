İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Başbakan Truss, artan baskılar sonrası yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu. Truss, ülke tarihinin en kısa süre görev yapan ismi olarak tarihe geçecek.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, özellike Muhafazakar Parti içinde son dönemde istifa çağrılarıyla karşılaştı.

Ülkeyi sarsan ekonomi politikalarına imza atan Truss, geri adım atsa da koltuğunu korumayı başaramadı.

Truss'tan istifa açıklaması

Kameraların karşısına geçen İngiliz siyasetçi, 45 günlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa açıklamasında Truss, partinin yeni lideri ve bir sonraki başbakan seçilene kadar görevini sürdüreceğini söyledi.

Görevden ayrılırken ekonomi mesajı verdi

İngiltere'nin “düşük ekonomik büyüme nedeniyle çok uzun süre geride kaldığını" dile getiren Truss, bunu değiştirmek için partisi tarafından seçildiğini ifade etti.

Truss, Brexit'in özgürlüklerinden yararlanacak düşük vergili, yüksek büyümeli ekonomi için vizyon belirlediklerini söyleyerek, "Bu durum göz önüne alındığında, Muhafazakar Parti tarafından seçildiğim görevi yerine getiremeyeceğimi kabul ediyorum." dedi.