İngiltere Kraliçesi Elizabeth gözetim altına alındı, aile üyeleri toplanıyor

Doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Kraliyet üyeleri bulundukları yerden Balmoral'a gidiyor.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Kraliyet üyeleri bulundukları yerden Balmoral'a gidiyor.

TAHTIN VARİSİ PRENS CHARLES

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin daha önce yayımladığı mesajında, "...Ve zamanı geldiğinde oğlum Charles Kral olduğunda, ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinize eminim ve en içten dileğim kendi işlerini devam ettirirken Camilla'nın da kraliçe olarak bilinmesidir" demişti.

2005 yılında Galler Prensi Charles ile evlenen ve Prenses unvanını alan Camilla, böylelikle Charles'ın İngiltere Kralı olması durumunda Kraliçe Camilla olarak anılacak.