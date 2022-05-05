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İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti.
İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

BoE tarafından yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 0,75 seviyesinden yüzde 1’e yükseltildiği ve kararın Para Politikası Kurulu’nun (MPC) 6 üyesinin oyu ile alındığı bildirildi. Piyasa beklentisi de politika faizinin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Bankanın bu kararıyla ülkede politika faizi geçen yılın aralık ayından bu yana dördüncü kez artırılarak 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Kurulun tutanaklarında, üyelerden diğer üçünün ise politika faizinin yüzde 0,5 puan artırılarak yüzde 1,25’e yükseltilmesi yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Tutanaklarda, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından küresel enflasyonist baskılar keskin bir şekilde yoğunlaştı. Bu, dünya ve İngiltere büyüme görünümünde önemli bir bozulmaya yol açtı.” İfadelerine yer verildi.

Para Politikası Kurulu’nun tutanaklarında bütün bu gelişmelerin İngiltere için olumsuz arz şok kombinasyonunu büyük ölçüde şiddetlendirdiği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle gıda tedarikine ilişkin endişelerin arttığı bildirildi.

İngiltere’de enflasyonun mart ayı itibariyle yüzde 7 seviyesinde olduğunun hatırlatıldığı tutanaklarda, yılın geri kalanında enflasyonun artış eğilimini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.

Tutanaklarda, ülkede enflasyonun 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9’un üzerine çıkmasının ardından 2022 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 10’u aşarak zirve seviyesini görmesinin beklendiği ifade edildi.

İngiltere'de mart ayı itibarıyla yüzde 7 olan enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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