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İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

İngiltere, Ukrayna'da ön cephede savaşan Rus generallerin yanı sıra Rus ordusunu destekleyen şahıs ve işletmelere yönelik yeni yaptırım kararı aldı.
İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz istihbaratının, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'taki saldırılarını ve Mariupol'daki kritik ve sivil altyapının kasıtlı bombalandığını ortaya çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un, söz konusu istihbaratın ardından Rus savunma aktörlerini hedef alan 26 kişi ve işletmeye yeni yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Rus bombardıman uçaklarının, 10 Mart'tan bu yana, hükümet binaları, hastaneler, okullar ve ulaşım noktaları dahil sivil altyapıya defalarca saldırdığına işaret edilen açıklamada, İngiliz hükümetinin vardığı sonucun, vurulan sivil hedeflerin türlerine, saldırı sıklığına, mühimmat hacmine ve ardışık günlerde aynı yerlerin tekrar tekrar hedeflenmesine dayalı olarak "kasıtlı bir hedef alma" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırganlık savaşına yanıt olarak İngiliz hükümetinin, Rus ordusunun kilit liderlerine ve cephe hattını yönetenlere yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı ifade edildi.

İngiliz hükümetinin aldığı bu yeni yaptırım kararı listesinde, Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Nikolay Bogdanovskiy de yer alıyor.

"Yeni yaptırım dalgası generalleri ve eli kanlı savunma şirketlerini vuruyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Truss, Rusya'nın Ukrayna halkına saldırısının ahlaksızlığının herkes tarafından görüldüğü değerlendirmesinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Mariupol ve ötesindeki hastaneleri, okulları ve ulaşım merkezlerini, tıpkı Çeçenistan ve Suriye'de yaptıkları gibi kasten hedef alıyorlar. İngiltere, Ukrayna'ya verdiğimiz destekte ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile rejiminden hesap sormada boyun eğmiyor. Bugünkü yeni yaptırım dalgası generalleri ve eli kanlı savunma şirketlerini vuruyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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