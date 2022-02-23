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İngiltere’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım: Ölümcül silahlar yolda

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Rusya'nın giderek artan tehditkar davranışları nedeniyle İngiltere'nin en kısa sürede Ukrayna'ya ek askeri destek paketi sağlayacağını söyledi.
İngiltere’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım: Ölümcül silahlar yolda

Rusya ve Ukrayna arasındaki krize yönelik İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni bir karar daha açıkladı.

Başbakan Johnson bugünkü parlamento konuşmasında yaptığı açıklamada, “Rusya'nın giderek artan tehditkar davranışları nedeniyle önceki desteğimize uygun olarak, İngiltere en kısa sürede Ukrayna'ya ek askeri destek paketi sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜMCÜL SİLAH" VURGUSU

Johnson ayrıca gönderilecek ek yardım paketinde ölümcül silahların da yer alacağını açıkladı.

İngiltere daha önce Rusya’nın Ukrayna’ya işgaline yönelik ülkeye tanksavar silahlar ve eğitmen asker gönderme kararı almıştı.

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