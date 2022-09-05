İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere'nin mevcut Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri oldu. Böylelikle Truss, yeni başbakan olarak görevi Boris Johnson'dan devralacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, yaz aylarının başında Muhafazakar Parti liderliği dolayısıyla Başbakanlık görevinden istifa etmesi sonrası başlayan süreç tamamlandı.

Rakiplerini tek tek elen Rishi Sunak ve Liz Truss oylamada finale kaldı.

Yapılan oylama sonucunda, mevcut Dışişleri Bakanı Truss 81 bin oy alırken, rakibi Sunak 61 bin oyda kaldı.

Konuşmasında Boris Johnson'a teşekkür eden Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra "İngiltere'nin 3. kadın başbakanı" olmuş oldu.