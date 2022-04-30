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İngiltere’nin ‘yeni iltica yasasına’ eleştiriler artıyor

İngiltere parlamentosu tarafından kabul edilen yeni Vatandaşlık ve Sınırlar Yasası, sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) eleştirilerinin hedefinde yer aldı.
İngiltere’nin ‘yeni iltica yasasına’ eleştiriler artıyor

HRW yaptığı açıklamada, yeni yasanın İngiliz hükümetine kişileri bilgilendirmeden vatandaşlıktan çıkarmayı kolaylaştırdığı belirtildi. Bir diğer eleştiri ise, ülkeye ‘botla veya kamyonla kaçak gelen’ sığınmacıların birer suçlu olarak görülebileceği ve 4 yıla kadar hapis cezası verebileceği oldu. Yasayla birlikte yetkililer, botla gelenleri denize geri gönderme olarak bilinen ‘geri itme’ uygulamasını yapacağı ya da Rwanda Mutabakat Zaptı ile denizaşırı yerlere gönderebilecek.

İNGİLTERE-RWANDA MÜLTECİ ANLAŞMASI, ZENGİN ÜLKERE BİR EMSAL OLABİLİR

İngiliz hükümeti, 14 Nisan’da Rwanda ile Mutabakat Zaptı imzaladı ve buna göre İngiltere'ye sığınma talebinde bulunanlar artık Ruanda'ya gönderilebilecek. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen dünyanın en büyük insani yardım bilgi platformu Reliefweb’de 22 Nisan’da yayınlanan makaleye göre, İngiltere’nin Rwanda Mutabakat Zaptı, eğer başarılı olursa, yüksek gelire sahip zengin ülkelere mülteci problemini denizaşırı merkezlerde çözme yolunu açabilir.

İngiliz hükümeti, ekonomik kalkınma ve büyüme için Ruanda'ya ilk olarak 120 milyon pound ödeyeceği belirtildi. Ayrıca İngiltere'nin, mülteci konaklama ve entegrasyon masrafları ile programın operasyonel maliyetlerini de karşılayacağı vurgulandı.

BM: AKDENİZ’DE VE ATLANTİK OKYANUSU’NDA 3 BİN KİŞİ ÖLDÜ VEYA KAYBOLDU

Birleşmiş Milletler’den dün yapılan açıklamaya göre, geçen yıl, Akdeniz’de ve Atlantik Okyanusu’nda 3 binden fazla kişi ya boğularak öldü ya da açık denizde kayboldu. 2021 yılı toplamında 1924 kişinin Orta ve Batı Akdeniz rotalarında öldüğü veya kaybolduğu, 1153 kişinin ise Kanarya Adaları'na giden Kuzeybatı Afrika deniz rotasında öldüğü veya kaybolduğu bildirildi.

DENİZDE ‘GERİ İTMEYE’ KARIŞAN FRONTEX’İN İCRA DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ

Avrupa’da faaliyet gösteren bazı basın kuruluşlarının ortak yürüttüğü araştırma sonucunda; Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı olan Frontex’in, Ege Denizi’nde Yunanlı yetkililer tarafından düzensiz göçmenlere yönelik yapılan geri itme ve denizde terk etme vakalarına dahil olduğu iddia edildi. Bu iddialar doğrultusunda Frontex'in İcra Direktörü Fabrice Leggeri’nin görevinden istifa etti ileri sürüldü. Frontex dün yaptığı açıklamada Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) İcra Direktörü Leggeri dahil ‘3’ Frontex çalışına karşı yürüttüğü soruşturma ışığında Leggeri’nin istifa ettiğini belirtti.

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