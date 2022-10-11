  • BIST 3.584,95
  • Altın 994.85
  • Dolar 18.5853
  • Euro 18.0394
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

İnşaat maliyet endeksi belli oldu: Yıllık %116,98 arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık %116,98, aylık %1,98 arttı.
İnşaat maliyet endeksi belli oldu: Yıllık %116,98 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %116,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,23, işçilik endeksi %1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %129,61, işçilik endeksi %83,84 arttı.

BİNA İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 113,05 AYLIK, YÜZDE 2,25 ARTTI 

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %113,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,61, işçilik endeksi %1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %124,38, işçilik endeksi %83,97 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 130,51 ARTTI 

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %130,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,09, işçilik endeksi %1,13 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %147,20, işçilik endeksi %83,36 arttı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motorine 1 haftada 4'üncü zam yolda10 Ekim 2022 Pazartesi 08:55
  • Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi08 Ekim 2022 Cumartesi 15:55
  • EPDK 27 şirkete lisans verdi08 Ekim 2022 Cumartesi 14:10
  • Yaklaşık 91,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak08 Ekim 2022 Cumartesi 01:29
  • THY eylülde 7,3 milyon yolcu taşıdı07 Ekim 2022 Cuma 14:53
  • Torba Yasa Meclis'te! Başkanvekili Elitaş: KYK borç faizleri siliniyor07 Ekim 2022 Cuma 14:16
  • TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı07 Ekim 2022 Cuma 13:23
  • Bakan Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı07 Ekim 2022 Cuma 12:21
  • Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacak07 Ekim 2022 Cuma 10:20
  • Motorine gelen son zam pompaya yansıtıldı07 Ekim 2022 Cuma 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti