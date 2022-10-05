İnşaat malzemelerinde yıllık ihracat 34,78 milyar dolarla rekor kırdı

İnşaat malzemeleri ihracatı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 2,99 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin inşaat malzemeleri ihracatı, ağustos itibarıyla son 12 ayda 34,78 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda rekor kırdı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) hazırladığı Dış Ticaret Endeksi'nin ağustos ayı sonuçlarını açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemeleri ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 2,99 milyar dolar oldu. Miktar olarak ise yüzde 11,4'lük düşüşle 5,18 milyon tonluk inşaat malzemesi ihracatı gerçekleşti. Kilogram başına düşen birim ihracat fiyatı da yüzde 20,8'lik artışla 0,58 dolar seviyesine çıktı.

Ağustosta inşaat malzemeleri ithalatı yüzde 24,5 artışla 920 milyon dolar oldu. İthalat birim fiyatı ise 2,92 dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayıyla birlikte inşaat malzemeleri yıllık ihracatı 34,78 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştı. Yıllık ihracat miktar olarak 62,3 milyon tona düşerken, ihracat birim fiyatı 0,56 dolar oldu.

İhracatta yüksek performansla yeni rekor kırılırken, pazarlardaki yavaşlamanın etkisi miktarlardaki düşüşlerle kendini gösterdi.

7 alt sektörde ihracat arttı

Ağustosta inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında farklılıklar gösterdi. 8 alt sektörün 7'sinde gerçekleşen artışlar, daha çok birim fiyat yükselişinden kaynaklandı. Miktar olarak ise 4 sektörde düşüş görüldü.

Önceki ay 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat birim fiyatları yükseldi.

İhracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 19,9, prefabrik yapılarda yüzde 55,2 ve metal bazlı ürünlerde yüzde 13 artarken, demir çelik ürünlerinde yüzde 1,5 azaldı.