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İnsanlık ağacı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde karlı ve soğuk havalarda, yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için parklardaki ağaçlar meyvelerle donatıldı.
İnsanlık ağacı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum'un Aziziye ilçesinde belediye işçileri, kuşlar için parklardaki ağaçlara elma, mandalina gibi meyveler astı. İş makinesinin kepçesi ile çıktığı ağaç dallarına işçilerle birlikte meyve ve kuş yuvası asan Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan, bu uygulamanın bir Osmanlı geleneği olduğunu belirterek yeniden hayata geçirdiklerini söyledi.

'BAZI AĞAÇLARA DA YUVA ASTIK'

Soğuk kış günlerinde kanatlı dostların unutulmadığını belirten Belediye Başkanı Orhan, şunları söyledi:

"Erzurum'un en soğuk kış günlerini yaşadığımız, şu hava koşullarında ağaçlara meyveler astık. Bunun nedeni; doğada yaşayan kuşların bu soğuk kış günlerinde yiyecek ve besin bulma noktasında çekmiş oldukları sıkıntıları aşmak, bir de ağaçların bazılarına yaptığımız yuvaları astık. Çünkü bu soğuk kış günlerinde yine korunaklı barınaklara ihtiyaçları var. Bu bizim geleneğimizde var. Baktığınızda 12 Hayvanlı Türk takvimi, bu anlamda Türklerin esasında hayvanlara ne kadar önem verdiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir."

'ÇOK CİDDİ SORUMLULUK YÜKLEDİ'

Belediyelerin hayvanlar konusunda sorumluluklarının daha da arttığını ifade eden Orhan "Sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle son günlerde sokaktaki hayvanların barınmaları, gerekli desteğin sağlanması noktasında belediyelere çok ciddi anlamda büyük sorumluluklar yükledi. Bu konuda yapmış olduğumuz faaliyetlerden bir tanesi de bu; ilçe parklarında bulunan ağaçlara meyveler astık. Bizim geleneklerimizde; meyvelerin bir kısmı ağaçlardan hayvanların hakları olarak toplanmaz, bırakılırmış. Tabii Erzurum'da özellikle de bizim bulunmuş olduğumuz bölgede meyve ağacı bulunmuyor. Ama biz de o eksikliği parklardaki ağaçlara meyveler asarak giderdik” dedi.

'SOKAK KÖPEKLERİNİ DE YALNIZ BIRAKMIYORUZ'

Kış aylarında yaban hayata destek olmak amacıyla yürütülen bu çalışmaların havalar ısınıncaya kadar devam edeceğini aktaran Orhan, "Kuşlar gibi ilçedeki sokak köpeklerini de yalnız bırakmıyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren bakkallardan ve kasaplardan atık malzemeleri toplayıp, kazanlarda pişirip, doğaya bırakmak suretiyle bu konuda yararlanmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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