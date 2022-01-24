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Instagram ve Facebook'a NFT'ler geliyor

Meta, son dönemlerde oldukça popüler olan NFT'lerin Instagram ve Facebook'ta kullanılması üzerine çalışıyor.
Instagram ve Facebook'a NFT'ler geliyor

Financial Times'ın haberine göre, Facebook ve Instagram kullanıcıları, NFT’leri profil resimleri kullanabilecek. Ayrıca kişilerin NFT’ler üretebilmelerini sağlayacak bir prototip de hazırlanıyor. Bununla birlikte Meta, kullanıcılara bu eserleri alıp satabilecekleri bir pazar yeri oluşturacak.

DonanımHaber'in aktardığına göre, Meta’nın henüz erken bir aşamada olan yeni NFT sisteminde değişikliklere gidebileceği bildirildi. İsmini Meta olarak değiştiren şirket, Metaverse’i platformlara entegre etmek için büyük yatırımlar gerçekleştiriyor.

Günümüzde NFT’leri sevip sevmeyen birçok kullanıcı bulunsa da Coinbase liderliğindeki bu sistem daha fazla gelişecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Mastercard ile anlaştığını duyuran şirket, kullanıcılara NFT’ler için daha fazla ödeme kolaylığı sağladı.

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