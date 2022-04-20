İnterpol'ün aradığı lüks araçları sahte belgelerle tescil eden şüphelilere operasyon

Yurt dışından getirdikleri çalıntı lüks araçları, noterde sahte belgeler kullanılarak, şase numaraları değiştirilerek tescil eden 17 şüpheli 5 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı araçların Interpol tarafından da arandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Noterler tarafından kullanılan ARTES sisteminin açığından faydalanarak, yurt dışından çalınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenmemiş araçların sahte belgeler kullanılarak, şase numaraları değiştirilerek tescil edildiği tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında aralarında noter katibinin ve lüks oto galerisi sahibi kişilerinde de olduğu 22 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Amasya ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sırasında sahte belgelerle tescil edilen 5 araca el konularak Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kamu zararının 15 milyon lira olduğu tahmin edilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda araç satışlarında kullanılan çok sayıda belge ile 1 silah ele geçirildi.