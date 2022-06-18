Irak ve Suriye'yi birbirine bağlamışlar: Dev terör tünelini ifşa etti!

Kürdistan Demokrat Partisi'nden Halef Halil, terör örgütünün Suriye ve Irak'ı birbirine bağlayan 12 kilometre uzunluğunda tünel kazdığını açıkladı. Nakliye araçlarının gidip gelebildiği tünelin yapımında 300 bin beton blok kullanılmış.

Sincar’daki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) sorumlularından Halef Halil ile Irak’taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo, törer örgütü PKK’nın bölgedeki tünelleri hakkında açıklamalarda bulundu. KDP’li yetkili Halil, “PKK, Sincar’ın Hanesor Kampı’na yakın dağlık Bare bölgesinin vadisi ile Suriye’nin Haseke iline bağlı Hol bölgesi arasında 12 kilometre uzunluğunda bir tünel kazdı” dedi.

PKK’lıların bu tünelden çok rahat şekilde gidip gelebildiğini anlatan Halil, örgütün buradan Sincar ile Hol arasında silah, askeri malzeme ve patlayıcı geçişini sağladığına dikkat çekti.

Tünelin birkaç yıl önce açıldığını ve nakliye araçlarının buradan gidip gelebildiğini belirten Halil, tünelin kazılması esnasında 300 bin beton blok kullanıldığı bilgisini verdi. KDP’li yetkili, “PKK, Sincar’da örgütleniyor ve çok sayıda militanı Suriye’ye göndermeye hazırlanıyor. Haşdi Şabi, PKK’nın bu bölgedeki tüm hareketliliğini takip ediyor ve yaptıkları her şeyden haberdar, ancak hiç karışmıyor” diye konuştu.

Halil, Haşdi Şabi ile PKK arasında daha önce meydana gelen çatışmaların ise senaryo olduğunu söyledi.

PKK-HAŞDİ ŞABİ ORTAKLIĞI

Ezidhan Güçleri Sorumlusu Şeşo da PKK’nın Peşhabur ve Rabia sınır kapılarını geçiş için kullanamadığını ancak kullandığı birçok geçiş noktası bulunduğuna işaret etti.

PKK’nın, Haşdi Şabi olmadan hiçbir bölgeden gidiş geliş yapamayacağını söyleyen Şeşo, şunları kaydetti:

"PKK, Haşdi Şabi ile ittifak halinde Sincar’dan Suriye’ye giden yolları kullanıyor. Rabia ile Üm el-Ziban ve Hol arasındaki 150 kilometrelik sınırı hiçbir engelle karşılaşmadan kullanabiliyor. Bu sınırlar PKK’ya tamamen açık. PKK kazdığı tüm tünelleri Haşdi Şabi’nin bilgisi ve onayı dahilinde yapıyor. PKK’nın Sincar’daki dağlık bölgelerde 300 ile 400 metrelik tüneller kazdığını düşünüyoruz."

O BELEDİYELERDEN ARTIK PKK'YA PARA GİTMİYOR

Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı Ankara’da gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevlendirme yapılan belediyelerde önemli adımlar atıldığını söyledi.

Terör suçları nedeniyle 2019’dan sonra 1’i FETÖ, 48’i PKK’dan olmak üzere 49 belediye başkanının görevden alındığını hatırlatan Soylu, bu belediyelerden artık Kandil’e para ve gıda malzemesi gitmediğini kaydetti.

"Erbil’de ihaleler yapılıyordu. Talimatlar veriliyor, yazılı talimatlar geliyordu. Bu talimatlar çerçevesinde para, millete hizmet yerine terör örgütüne desteğe ve silaha gidiyordu. Her şey bu kadar açık ve net" diyen Soylu, görevlendirmelerin ardından belediyelerin 3,2 milyar lira kamu, 4,4 milyar lira da piyasa borcunun ödendiği bilgisini verdi. Bu belediyelerdeki öncelikli beklentinin mali yapıyı güçlendirmek olduğuna işaret edildi.